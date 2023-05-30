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12:41, 30 мая 2023Россия

Кремль ответил на вопрос о возможном обращении Путина из-за атаки беспилотников

Песков заявил, что Путин не планирует выступать с обращением после атаки БПЛА на Москву

Фото: Гавриил Григоров / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин не планирует выступать с обращением после атаки беспилотников на Москву и Подмосковье. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов. Его цитирует ТАСС.

«В настоящий момент каких-то специальных планов нет», — сказал пресс-секретарь главы государства и добавил, что в настоящий момент никакой угрозы для местных жителей нет.

Утром 30 мая Москву и Подмосковье атаковали беспилотники. В столице они попали в три жилых дома: на Профсоюзной улице, на улице Атласова в Новой Москве и на Ленинском проспекте. Один из беспилотников нес кумулятивный заряд КЗ-6. Взрывное устройство не сдетонировало, жителей двух домов эвакуировали.

По словам Пескова, Минобороны, региональные власти и система противовоздушной обороны (ПВО) хорошо сработали во время атаки.

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    Евгения Куликова
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