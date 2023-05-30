Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:42, 30 мая 2023Россия

Кремль прокомментировал работу Минобороны во время атаки беспилотников на Москву

Песков заявил, что Минобороны и система ПВО хорошо сработали во время атаки БПЛА на Москву

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Министерство обороны России, региональные власти и система противовоздушной обороны (ПВО) хорошо сработали во время атаки беспилотных летательных аппаратов на Москву и Подмосковье. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его слова приводит РИА Новости.

«Все сработали должным образом. Сработали хорошо. Хорошо сработала и система ПВО», — сообщил официальный представитель Кремля, комментируя произошедшее.

Утром 30 мая Москву и Подмосковье атаковали беспилотники. Мэр Москвы Сергей Собянин уточнил, что несколько зданий в столице получили повреждения. В Министерстве обороны России назвали случившееся террористическим актом.

По данным оборонного ведомства, в атаке было задействовано восемь беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Три дрона были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, потеряли управление и отклонились от намеченных целей. Пять беспилотников сбили в небе над Подмосковьем с помощью зенитного ракетно-пушечного комплекса (ЗРПК) «Панцирь-С». В московской полиции ввели план «Тайфун», необходимый для ликвидации последствий ЧС.

Что думаешь? Оцени!
    Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
    Варвара Родикова
    Обсудить
    Последние новости
    В Кремле прокомментировали атаку беспилотников на Москву
    В России рекордно вырос плановый бюджет на летний отдых
    Минобороны передали модернизированный Ил-76МД-90А
    Песков не стал комментировать сообщения о Рублевке как цели дронов
    ЕК пригрозила Польше из-за комиссии по изучению влияния России
    Тысячи канадцев оказались вынуждены бросить свои дома
    Новую «Русалочку» раскритиковали за неправильный посыл
    ВСУ обстреляли дом престарелых в приграничном российском регионе
    Украина призвала Германию как можно скорее передать Киеву крылатые ракеты Taurus
    Киев сообщил о возвращении 79 тел погибших военных ВСУ
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.