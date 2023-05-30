Кремль прокомментировал работу Минобороны во время атаки беспилотников на Москву

Песков заявил, что Минобороны и система ПВО хорошо сработали во время атаки БПЛА на Москву

Министерство обороны России, региональные власти и система противовоздушной обороны (ПВО) хорошо сработали во время атаки беспилотных летательных аппаратов на Москву и Подмосковье. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его слова приводит РИА Новости.

«Все сработали должным образом. Сработали хорошо. Хорошо сработала и система ПВО», — сообщил официальный представитель Кремля, комментируя произошедшее.

Утром 30 мая Москву и Подмосковье атаковали беспилотники. Мэр Москвы Сергей Собянин уточнил, что несколько зданий в столице получили повреждения. В Министерстве обороны России назвали случившееся террористическим актом.

По данным оборонного ведомства, в атаке было задействовано восемь беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Три дрона были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, потеряли управление и отклонились от намеченных целей. Пять беспилотников сбили в небе над Подмосковьем с помощью зенитного ракетно-пушечного комплекса (ЗРПК) «Панцирь-С». В московской полиции ввели план «Тайфун», необходимый для ликвидации последствий ЧС.