Песков не стал комментировать сообщения о Рублевке как цели дронов

Песков не стал комментировать сообщения о том, что целью беспилотников была Рублевка

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать сообщения о том, что целью атаковавших Москву беспилотных летательных аппаратов была Рублевка. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Не могу прокомментировать. Единственное, очевидно, что это атака киевского режима, и это надо четко понимать», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Кроме того, представитель Кремля не смог ответить на вопрос, откуда были запущены беспилотники, отметив, что не располагает подобной информацией.