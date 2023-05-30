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12:58, 30 мая 2023Россия

Песков не стал комментировать сообщения о Рублевке как цели дронов

Песков не стал комментировать сообщения о том, что целью беспилотников была Рублевка

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать сообщения о том, что целью атаковавших Москву беспилотных летательных аппаратов была Рублевка. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Не могу прокомментировать. Единственное, очевидно, что это атака киевского режима, и это надо четко понимать», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Кроме того, представитель Кремля не смог ответить на вопрос, откуда были запущены беспилотники, отметив, что не располагает подобной информацией.

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    Никита Абрамов
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