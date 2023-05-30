На Украине призвали владельцев видеокамер прекратить трансляции

СБУ призвала украинцев прекратить трансляции с видеокамер на фоне задержаний за съемку ПВО

На Украине призвали владельцев камер видеонаблюдения прекратить онлайн-трансляции на фоне задержаний из-за съемки работы средств противовоздушной обороны (ПВО). С таким призывом выступила Служба безопасности Украины (СБУ). СМС-оповещение об этом обнародовало издание «РБК-Украина».

«Просим владельцев веб-камер на территории Украины прекратить онлайн-трансляцию зданий, местностей, дорог, коммунальных, торговых, промышленных объектов», — обратилась СБУ к жителям страны.

Ранее в Киеве полиция начала задержания жителей, которых подозревают в съемке работы ПВО. Как сообщалось, правоохранители задержали 33 человека, при этом официальной информации об этом от местной власти не поступало. Утверждалось, что задержанных передали в «надежные руки» СБУ.

29 мая советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что публиковать свидетельства работы украинской системы ПВО и места падения ракет недопустимо. По словам чиновника, публикация таких сведений наносит урон безопасности Украины и может расцениваться как преступная халатность.