Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
15:54, 30 мая 2023Из жизни

Гигантская акула проплыла под каяком с двумя подругами и попала на видео

Daily Mirror: гигантская акула в Ирландии задела плавником каяк и попала на видео

В Ирландии гигантская акула проплыла под каяком совершавших морскую прогулку женщин и задела его плавником. Хищная рыба попала на видео, опубликованное Daily Mirror.

33-летняя Луиза Баркер отправилась плавать на лодке вместе с подругой, 46-летней Бекки Хатчетт. «Погода была идеальной, поэтому мы вышли в море на двухместном каяке Бекки, и это было незабываемо», — рассказала Баркер.

Во время плавания она засняла на видео, как гигантская акула проплывает прямо под ее каяком. За кадром слышно, как женщина вскрикивает от неожиданности. «Было довольно сюрреалистично, когда этот любопытный парень вынырнул рядом с нами. Такой нежный гигант», — сказала автор видео.

Материалы по теме:
Таинственная субстанция. «Рвота кашалота» стоит дороже золота. Кто платит за нее миллионы долларов?
Таинственная субстанция.«Рвота кашалота» стоит дороже золота. Кто платит за нее миллионы долларов?
4 июня 2021
Невероятные приключения Джоджо. Дельфин-одиночка наводил страх на туристов. Как дружба с человеком изменила его жизнь
Невероятные приключения Джоджо.Дельфин-одиночка наводил страх на туристов. Как дружба с человеком изменила его жизнь
31 августа 2021
Киты в печали, вороны мстят, а коты чуют смерть: правда ли, что животные могут испытывать чувства и вести себя как люди?
Киты в печали, вороны мстят, а коты чуют смерть:правда ли, что животные могут испытывать чувства и вести себя как люди?
14 октября 2022

Баркер и Хатчетт слышали о том, что акул недавно видели у побережья, и надеялись заметить хотя бы плавник крупной рыбы, однако признались, что такой близкой встречи не ожидали.

Гигантские или исполинские акулы (Cetorhinus maximus), — вторые в мире по размеру после китовых акул, могут достигать 11 метров в длину. Их отличает черный треугольный спинной плавник и выпуклое рыло. Этот вид находится под угрозой исчезновения.

Ранее сообщалось, что трехметровая акула-людоед прокусила каяк подростка, который участвовал в соревнованиях вблизи австралийского города Аделаида, штат Южная Австралия. В результате мощного толчка юношу подбросило в воздух.

Что думаешь? Оцени!
    Алиса Дмитриева
    Обсудить
    Последние новости
    Минобороны сообщило о поражении центральных пунктов принятия решений на Украине
    Российский самолет экстренно вернулся в аэропорт из-за трещины в иллюминаторе
    Перспективы дела в связи с возможной госизменой Зеленского оценили
    Оценена готовность Крымского моста к потоку туристов летом
    Бесплатный газ снизит инфляцию в Турции до отрицательных значений
    МИД заявил о праве Москвы жестко ответить Киеву на террористические атаки
    В Госдуме подготовили законопроект о запрете смены пола хирургическим путем
    Создан аналоговый компьютер в виде водной горки
    Отравившая дочь и трех внуков россиянка получила 19 лет колонии
    Уровень добычи нефти в России после обещаний о сокращении оценили
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.