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13:39, 30 мая 2023Бывший СССР

На Украине обвинили в шпионаже двух сотрудников российских министерств

СБУ заочно предъявила обвинения сотрудникам Минобороны и Минэкономразвития России

Фото: Mykola Miakshykov / ZumaPress / Globallookpress.com

Служба безопасности Украины (СБУ) заочно предъявила обвинение в шпионаже сотрудникам Министерства обороны и Министерства экономического развития России. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

Одним из обвиняемых является сотрудник Главного управления международного военного сотрудничества Минобороны РФ полковник Дмитрий Гулий. Еще одним оказался заместитель директора правового департамента министерства экономического развития Виталий Техтелев.

По версии СБУ, сотрудники двух российских ведомств поддерживали связь с жителем Киева, который якобы передавал им разведданные. Россиян обвиняют в шпионаже и совершении уголовного преступления группой лиц по предварительному сговору. Им грозит от 10 до 15 лет лишения свободы.

Ранее на Украине заочно предъявили обвинения гендиректору авиакомпании «Уральские авиалинии» Сергею Скуратову. Его обвинили в том, что он предоставлял гражданские самолеты для переброски российских войск на территорию Украины.

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    Алевтина Запольская
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