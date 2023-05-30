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08:57, 30 мая 2023Путешествия

Раскрыта обстановка в аэропортах Москвы после атаки беспилотников на город

Росавиация: аэропорты Москвы и Подмосковья на фоне атаки БПЛА работают в штатном режиме

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Аэропорты Москвы и Московской области продолжили работать в штатном режиме на фоне атаки беспилотников на регион. Обстановку в столичных авиагаванях и области раскрыли в Росавиации, передает РИА Новости.

«По состоянию на 08.00 часов московского времени 30 мая 2023 года аэропорты Москвы и Московской области работают штатно», — отметили в ведомстве и добавили, что все аэропортовые службы и диспетчерские также осуществляют работу без особенностей.

Утром 30 мая беспилотники атаковали несколько районов Москвы и Подмосковья. Некоторые здания столицы оказались повреждены в результате атаки, подтвердил мэр города Сергей Собянин. Известно, что на месте падения сбитых БПЛА работают сотрудники экстренных служб.

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    Марк Успенский
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