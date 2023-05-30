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16:13, 30 мая 2023Моя страна

В Томске открылся первый научно-популярный туристический маршрут

Губернатор Мазур открыл в Томске первый научно-популярный туристический маршрут
Владимир Мазур (в центре)

Владимир Мазур (в центре). Фото: правительство Томской области

В Томске открылся первый научно-популярный туристический маршрут «Путешествие в науку: Томск — город науки и инноваций». Об этом сообщают sibnovosti.

Маршрут охватывает университеты ТГУ и ТПУ, а также фундаментальные научные центры, среди которых институт оптики атмосферы имени академика Зуева СО РАН и институт физики прочности и материаловедения СО РАН.

Первый маршрут открыл губернатор Томской области Владимир Мазур. Мероприятие состоялось на площадке суперкомпьютерного центра НИ ТГУ. В центре рассказали, что суперкомпьютер это отечественная разработка, мощности которой позволяют моделировать сложнейшие химические, биологические и физические явления.

«Томск — один из немногих городов страны, который может предложить интересное путешествие в науку, погрузив участников в научную среду и знания, которые рождаются в Томске — первом за Уралом научно-образовательном центре», — сказал глава региона.

Ранее сообщалось, что летом 2023 года по Байкалу запустят первый научно-туристический круиз на борту судна Росгидромета «Профессор Вознесенский», которое базируется в Иркутской области. Круиз будет рассчитан на 10 дней, туристы посетят шесть особо охраняемых природных территорий — Прибайкальский и Забайкальский нацпарки, Баргузинский, Байкало-Ленский и Байкальский заповедники, а также Кабанский заказник. Предполагается, что первая пробная экспедиция по новому маршруту состоится после 20 июля.

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    Сергей Истомин
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