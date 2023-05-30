Госсекретарь США обсудил с главой МИД Турции зерновую сделку

Госсек США Блинкен обсудил с главой МИД Турции Чавушоглу зерновую сделку и Швецию в НАТО

Госсекретарь США Энтони Блинкен провел телефонные переговоры с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в турецком дипломатическом ведомстве.

По его словам, Блинкен передал поздравления в связи с переизбранием президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, стороны обсудили зерновую сделку и процесс вступления Швеции в НАТО.

«В ходе переговоров обсуждались подготовка к предстоящему заседанию стратегического механизма между Турцией и США, сотрудничество в оборонной промышленности, нападение на "Турецкий дом" в Нью-Йорке», — заявил источник.

Ранее стало известно о разговоре американского лидера Джо Байдена и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Президент США заявил, что они обсудили с вопрос о вступлении Швеции в НАТО, и анонсировал, что продолжат консультации по этому вопросу на следующей неделе.