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23:22, 30 мая 2023Бывший СССР

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харьковской области

«Страна.ua»: в Харьковской области прогремела серия взрывов
СюжетВзрывы в Киеве:

Фото: Pixabay

В Харьковской области прогремела серия взрывов, сообщается в Telegram-канале издания «Страна.ua».

«Сообщают о взрывах в Харьковской области», — сказано в сообщении.

При этом подчеркивается, что, несмотря на это, в регионе не была объявлена воздушная тревога.

Украинские СМИ также сообщили о пожаре в одном из районов Киева. Причины возгорания остаются неизвестными.

В ночь на 30 мая сообщалось о серии взрывов в Киеве. Уточнялось, что система противовоздушной обороны (ПВО) работала в городе и Киевской области. 29 мая мэр украинской столицы Виталий Кличко заявил о взрывах в Деснянском и Подольском районах. На территории последнего также упали обломки ракеты, на место происшествия прибыли экстренные службы. Жители Киева спускались в метро и подвалы во время воздушной тревоги.

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    Марина Совина
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