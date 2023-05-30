Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харьковской области

«Страна.ua»: в Харьковской области прогремела серия взрывов

В Харьковской области прогремела серия взрывов, сообщается в Telegram-канале издания «Страна.ua».

«Сообщают о взрывах в Харьковской области», — сказано в сообщении.

При этом подчеркивается, что, несмотря на это, в регионе не была объявлена воздушная тревога.

Украинские СМИ также сообщили о пожаре в одном из районов Киева. Причины возгорания остаются неизвестными.

В ночь на 30 мая сообщалось о серии взрывов в Киеве. Уточнялось, что система противовоздушной обороны (ПВО) работала в городе и Киевской области. 29 мая мэр украинской столицы Виталий Кличко заявил о взрывах в Деснянском и Подольском районах. На территории последнего также упали обломки ракеты, на место происшествия прибыли экстренные службы. Жители Киева спускались в метро и подвалы во время воздушной тревоги.