В США раскритиковали Польшу за новый закон

Посол США в Польше раскритиковал Варшаву за закон о проверке оппозиции перед выборами

Вашингтон раскритиковал Варшаву за новый закон, который позволит правящей партии страны проводить расследование в отношении лидера оппозиции Дональда Туска перед выборами. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на слова посла США в Польше Марка Бжезинского.

«Правительство США разделяет озабоченность по поводу законов, которые могут лишить избирателей возможности голосовать за кандидатов по своему выбору вне четко определенного процесса в независимых судах», — заявил он.

Уточняется, что законодательство предоставит комитету беспрецедентные полномочия, в том числе возможность препятствовать тому, чтобы чиновники занимали государственные должности, минуя обычную судебную систему. Американская сторона считает, что такая проверка направлена ​​на дискредитацию и потенциальное недопущение ключевых оппозиционных политиков к участию в октябрьских выборах, а также знаменует собой дальнейший подрыв демократических стандартов.

Ранее Вашингтон обеспокоился комиссией по изучению влияния России в Польше. Американское правительство видит в нем инструмент злоупотребления для вмешательства в свободные и честные выборы в Польше, заявили в Госдепартаменте США.

