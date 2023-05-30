В США раскритиковали Польшу за новый закон
Вашингтон раскритиковал Варшаву за новый закон, который позволит правящей партии страны проводить расследование в отношении лидера оппозиции Дональда Туска перед выборами. Об этом пишет
«Правительство США разделяет озабоченность по поводу законов, которые могут лишить избирателей возможности голосовать за кандидатов по своему выбору вне четко определенного процесса в независимых судах», — заявил он.
Уточняется, что законодательство предоставит комитету беспрецедентные полномочия, в том числе возможность препятствовать тому, чтобы чиновники занимали государственные должности, минуя обычную судебную систему. Американская сторона считает, что такая проверка направлена на дискредитацию и потенциальное недопущение ключевых оппозиционных политиков к участию в октябрьских выборах, а также знаменует собой дальнейший подрыв демократических стандартов.
Ранее Вашингтон обеспокоился комиссией по изучению влияния России в Польше. Американское правительство видит в нем инструмент злоупотребления для вмешательства в свободные и честные выборы в Польше, заявили в Госдепартаменте США.