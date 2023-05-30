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12:41, 30 мая 2023Мир

На Западе заявили о падении ракеты около центра НАТО в Польше

WSJ: ракета, обломки которой нашли в Польше, упала около учебного центра НАТО

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Ракета, обломки которой нашли в апреле у города Быдгощ в Польше, упала около учебного центра НАТО. Об этом сообщает Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на западных чиновников.

По информации издания, ракета упала примерно в десяти милях (около 16 километров) от учебного центра альянса. Перед этим она пролетела над половиной польской территории. Отмечается, что падение ракеты создало проблемы для защиты воздушного пространства Североатлантического блока.

WSJ напоминает, что обломки ракеты нашли только спустя несколько месяцев после падения. Официальный представитель альянса не стал комментировать происшествие. При этом источник газеты из польской администрации подчеркнул, что НАТО постоянно следит за своей системой ПВО для обеспечения защиты союзников.

Ранее сообщалось, что вице-премьер, министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак отказался давать разъяснения парламентариям по ситуации с ракетой. Он отметил, что депутаты «Гражданской платформы» уже анонсировали подачу заявки о его отставке до соответствующих разъяснений.

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    Виктория Кондратьева
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