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13:15, 30 мая 2023Мир

Захарова назвала смехотворными заявления Киссинджера про Россию и Европу

Захарова: заявления Киссинджера о намерении России напасть на Европу смехотворны
Генри Киссинджер

Генри Киссинджер. Фото: Jaime R. Carrero / Reuters

Рассуждения бывшего госсекретаря США Генри Киссинджера о намерении Москвы напасть на Восточную Европу, а также Швецию и Финляндию смехотворны, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Ее комментарий опубликован на сайте дипведомства.

По ее словам, Киссинджер известен своими нешаблонными оценками, и, перешагнув столетний рубеж, продолжает высказывать мысли, идущие вразрез с повесткой дня, навязываемой либерал-глобалистской политикой. Захарова подчеркнула, что он ложно убежден в том, что Москва согласится на урегулирование конфликта по западному сценарию.

«Похоже, это тот случай, когда убежденный "реалист" отрицает реальность просто потому, что не допускает ее существования. Рассуждения, что русские собирались напасть на Восточную Европу, а заодно Швецию и Финляндию, смехотворны», — подчеркнула дипломат.

При этом Захарова отметила, что союз России и Китая, которые стоят «спина к спине» против Вашингтона, может стать гибельным для гегемонии США.

Ранее Киссинджер назвал одной из причин украинского конфликта амбивалентность России по отношению к Европе. По мнению политика, Россия несколько столетий находилась «в плену собственной амбивалентности между восхищением и чувством неполноценности или опасности, исходящей из Европы».

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    Варвара Кошечкина
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