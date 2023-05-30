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13:43, 30 мая 2023Россия

Шойгу заявил о требующих наступления вопреки потерям ВСУ западных кураторах

Глава Минобороны Шойгу: западные кураторы требуют от Киева наступления вопреки потерям ВСУ

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Западные кураторы требуют от Киева наступления, несмотря на значительные потери Вооруженных сил Украины (ВСУ), заявил министр обороны России Сергей Шойгу. Его цитирует ТАСС.

«Западные кураторы продолжают требовать от киевского режима перейти к широкомасштабным наступательным действиям», — отметил глава оборонного ведомства, выступая на тематическом селекторном совещании.

Ранее глава Минобороны оценил влияние военной поддержки Украины на спецоперацию.

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    Варвара Кошечкина
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