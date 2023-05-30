Шойгу заявил о требующих наступления вопреки потерям ВСУ западных кураторах

Глава Минобороны Шойгу: западные кураторы требуют от Киева наступления вопреки потерям ВСУ

Западные кураторы требуют от Киева наступления, несмотря на значительные потери Вооруженных сил Украины (ВСУ), заявил министр обороны России Сергей Шойгу. Его цитирует ТАСС.

«Западные кураторы продолжают требовать от киевского режима перейти к широкомасштабным наступательным действиям», — отметил глава оборонного ведомства, выступая на тематическом селекторном совещании.

Ранее глава Минобороны оценил влияние военной поддержки Украины на спецоперацию.