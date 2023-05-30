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14:31, 30 мая 2023Ценности

Певица Бьянка жестко ответила критикующим ее лишний вес хейтерам

Певица Бьянка жестко ответила на критику хейтеров по поводу ее фигуры

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Популярная певица Татьяна Липницкая, более известная как Бьянка, жестко ответила на критику хейтеров по поводу ее внешнего вида. Сторис на эту тему появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Знаменитость, которая на данный момент борется с лишним весом посредством специального курс капельниц, отреагировала на негативные высказывания фанатов о ее фигуре. По мнению исполнительницы, чаще всего вопросы о похудении задают неуверенные в себе люди, которым сразу необходимо противостоять.

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«Хочу вам сказать, что если вам какая-то ****** задает неудобный, некорректный, и нетолерантный вопрос, то (...) просто скажите: "Пошла или пошел *****" Все. Чаще всего это делают люди, у которых либо очень маленькая дрябленькая ******, ****** маленький такой, либо груди нет, либо очень большая проблема с мозгами», — посетовала Бьянка в соцсети.

В феврале Бьянка показала фанатам результат пластической операции на лице. При этом артистка не назвала хирургические вмешательства, к которым прибегла, однако отметила, что врач исправлял ее губы и скулы.

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    Карина Черных
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