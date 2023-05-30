Певица Бьянка жестко ответила критикующим ее лишний вес хейтерам

Певица Бьянка жестко ответила на критику хейтеров по поводу ее фигуры

Популярная певица Татьяна Липницкая, более известная как Бьянка, жестко ответила на критику хейтеров по поводу ее внешнего вида. Сторис на эту тему появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Знаменитость, которая на данный момент борется с лишним весом посредством специального курс капельниц, отреагировала на негативные высказывания фанатов о ее фигуре. По мнению исполнительницы, чаще всего вопросы о похудении задают неуверенные в себе люди, которым сразу необходимо противостоять.

«Хочу вам сказать, что если вам какая-то ****** задает неудобный, некорректный, и нетолерантный вопрос, то (...) просто скажите: "Пошла или пошел *****" Все. Чаще всего это делают люди, у которых либо очень маленькая дрябленькая ******, ****** маленький такой, либо груди нет, либо очень большая проблема с мозгами», — посетовала Бьянка в соцсети.

В феврале Бьянка показала фанатам результат пластической операции на лице. При этом артистка не назвала хирургические вмешательства, к которым прибегла, однако отметила, что врач исправлял ее губы и скулы.