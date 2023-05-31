Стало известно об участии сербов в побеге сына экс-губернатора Усса из Италии

WSJ: сын экс-губернатора Красноярского края Усс мог бежать из Италии при помощи сербов

Преступная группировка из Сербии могла посодействовать побегу российского предпринимателя Артема Усса — сына экс-губернатора от Красноярского края Александра Усса — из-под домашнего ареста в Италии. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Как утверждает источник, банда сербских преступников помогла Уссу бежать на пароме. При этом WSJ подчеркивает, что итальянские власти не считают, будто к побегу предпринимателя напрямую причастна российская разведка, поскольку риски были слишком высоки.

По данным издания, в ходе побега Усс как минимум один раз сменил автомобиль, а также пересек границы нескольких стран. Так ему удалось попасть в Сербию, откуда он вылетел в Москву.

Ранее издание Corriere della Sera отмечало, что у США тоже нет данных о причастности спецслужб России к побегу Усса. До этого он был под домашним арестом в Милане. 21 марта там приняли решение об экстрадиции предпринимателя в США, где он обвиняется в уклонении от санкций и отмывании денег.