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17:12, 31 мая 2023Путешествия

На Бали решили ввести новый запрет для россиян

Tribun-Bali: туристам на Бали запретят восхождения на горы

Фото: Darren Lawrence / Unsplash

Власти индонезийского острова Бали решили запретить иностранным туристам, в том числе россиянам, совершать восхождения на горы. О введении нового ограничения пишет портал Tribun-Bali.

«Поскольку гора является священным местом, мы запрещаем восхождение на нее, — заявил губернатор острова Вайан Костер (Wayan Koster). — Будет издан региональный регламент, который все урегулирует».

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Отмечается, что правило будет распространяться на все горы Бали. Более того, подобное ограничение затронет не только иностранцев, но и путешественников из Индонезии, а также жителей самого курортного острова.

По данным издания, людям будет разрешено находиться в районе горы только в том случае, если там проводится специальная церемония.

Ранее в мае власти Бали официально ограничили для туристов возможность арендовать транспортные средства, в том числе мопеды. Теперь отдыхающие могут брать в аренду байк только у тех компаний, которые являются членами торговых агентств или Ассоциации по аренде транспортных средств.

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    Фариза Бацазова
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