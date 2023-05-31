Названы способы защитить ребенка от жары

Для защиты ребенка в период жары можно предлагать ему пить больше воды

В период жаркой погоды защитить ребенка от опасных последствий можно с помощью воды — родителям рекомендовали предлагать детям пить больше жидкости и отказаться от сладостей. Такие способы назвали эксперты в материале для India Today.

Среди способов защитить ребенка также назвали легкую одежду из дышащих тканей, например, из хлопка. Родителям рекомендовали выбирать вещи светлых тонов, так как они будут отражать солнечный свет. Также стоит ограничить время нахождения с ребенком на улице и не гулять в период с 10 до 16 часов.

Что касается температуры дома, то там рекомендовали установить кондиционер или пользоваться вентилятором. Родителям посоветовали устраивать с детьми игры с водой или проводить время в бассейнах. Также необходимо следить за состоянием ребенка — в случае чрезмерной жажды, головокружения, усталости, учащенного сердцебиения и покраснений кожи нужно обратиться к врачу.

Ранее врач-косметолог, дерматовенеролог Елена Богатова заявила, что для защиты кожи от чрезмерного воздействия солнца в пляжный сезон необходимо использовать много защитных средств и меньше находиться на жаре. Она также рекомендовала ограничить время на солнце, особенно в середине дня.