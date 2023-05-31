Российских детей захотели защитить от кибербуллинга

VK объявила о запуске социальной кампании «День защиты детей в интернете»

Компания VK запустила социальную кампанию «День защиты детей в интернете» в честь Дня защиты детей, отмечающегося в России 1 июня. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

В этом году кампания посвящена поддержке детей-блогеров. В проекте приняли участие эксперты и психологи программы «Травли NET». По данным опроса, который провела компания, больше чем у половины российских детей есть аккаунты в соцсетях, а 19 процентов юных пользователей публикуют на своих страницах творческий контент.

Однако, по данным опроса, каждый десятый ребенок в интернете хотя бы раз сталкивался с травлей, так называемым кибербуллингом. При этом каждый пятый (22 процента от отпрошенных) ребенок сталкивался с кибербуллингом несколько раз. Отмечается, что 38 процентов родителей поддержали ребенка в ситуации кибербуллинга. VK также хочет защитить детей от этого явления.

В рамках «Дня защиты детей в интернете» 1 и 2 июня на территории ВДНХ будет работать многофункциональное пространство VK, в котором гости смогут познакомиться с образовательными сервисами компании. Эксперты по безопасности VK подготовили плейлист с видео о детской безопасности: в материалах рассказывается, что делать, если ребенок столкнулся с травлей в сети. Также с 3 июня в чат-боте сообщества «Безопасность дети» и родители смогут получить инструкцию о том, как обезопасить себя в интернете.

В акции также поучаствует социальная сеть «Одноклассники» (ОК). Совместно с благотворительным фондом «Обнаженные сердца» ОК выпустили публикации для родителей детей с аутистическим расстройством. Также в «Дзене» опубликуют материалы, которые помогут подросткам узнать больше о блогинге.