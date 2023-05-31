В США раскрыли последствия возможного дефолта для доллара

Экономист Макдоналд предрек доллару тяжелые последствия при наступлении дефолта в США

Экономист Скотт Макдоналд предположил, к каким последствиям для курса доллара приведет возможный дефолт в США. Об этом он написал в материале для National Interest.

Эксперт раскрыл последствия возможного дефолта для доллара и предрек тяжелые обстоятельства как для валюты, так для граждан США и положения страны в мире. По его мнению, кризис подтолкнет к «свержению доллара с престола ведущей мировой валюты».

Макдоналд отметил, что Россия, Китая, Южная Африка и другие государства уже начали проводить торговые операции в других валютах. Во многом эти действия объясняются экономическим давлением Вашингтона на Москву.

«Дефолт, вызванный отсутствием политической воли, наверняка будет способствовать низложению доллара. Вместе с этим Вашингтон лишится возможности бесконечно печатать деньги в виде облигаций казначейства и других ценных бумаг», — заключил он.

Ранее президент США Джо Байден заявил о скором достижении соглашения о повышении потолка госдолга. По его словам, не существует причин, по которым законопроект не примут до 5 июня. До этого министр финансов США Джанет Йеллен предупредила о возможном исчерпании чрезвычайных мер из-за достижения лимита госдолга 5 июня.

