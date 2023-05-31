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15:03, 31 мая 2023Россия

Российский подросток подрался с охранником KFC и попал на видео

В Екатеринбурге подросток подрался с охранником KFC и распылил ему в лицо баллончик

В Екатеринбурге подросток устроил драку с охранником ресторана KFC и распылил ему в лицо перцовый баллончик. Действия юноши попали на видео, соответствующие кадры опубликовал региональный портал E1.ru.

На появившемся ролике видно, как россиянин спорит и ругается с сотрудником заведения. Затем подросток наносит удар и получает ответ от оппонента. Школьник убегает, а его знакомый, фиксирующий происходящее на камеру, выводит из кафе девушку. Из-за нее, предположительно, мог начаться конфликт.

Позже очевидцы рассказали, что причиной потасовки стала просьба охранника KFC к подростку. Тот предложил агрессивному парню покинуть заведение.

В полиции на произошедшее пока никак не отреагировали.

Ранее сообщалось, что в Улан-Удэ школьники из поселка Кирзавод три дня избивали второклассника и снимали происходящее на видео.

Ребенок не получил серьезных травм, после инцидента с родителями агрессивных подростков провели воспитательные беседы.

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    Анна Щербакова
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