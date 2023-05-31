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11:11, 31 мая 2023Путешествия

В России предложили изменить правила продажи алкоголя в duty free

Минфин РФ предложил разрешить продажу алкоголя в магазинах аэропортов на внутренних рейсах

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Минфин России предложил изменить правила продажи алкоголя в duty free для пассажиров внутренних рейсов. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на ведомство.

Согласно новому законопроекту министерства, в расположенных в аэропортах магазинах предлагается разрешить продажу спиртных напитков путешественникам по РФ. Уточняется, что в случае одобрения законопроекта к такой продаже будут установлены особые требования.

В Минфине добавили, что соответствующая мера станет поддержкой для операторов российских международных аэропортов и владельцев магазинов беспошлинной торговли, понесших убытки в период пандемии коронавируса.

Ранее сообщалось, что Египет изменил правила продажи алкоголя в магазинах duty free прибывающим в страну туристам. Теперь за него придется платить налог. Так, в течение 48 часов после прибытия путешественники могут купить в магазинах duty free до двух литров спиртных напитков и два блока сигарет — на сумму не более 200 долларов.

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    Зарина Дзагоева
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