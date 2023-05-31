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11:40, 31 мая 2023Россия

Российская старшеклассница с ноги разбила лицо мальчику и попала на видео

В Екатеринбурге старшеклассница с ноги разбила лицо 13-летнему мальчику

В Екатеринбурге старшеклассница с ноги разбила лицо 13-летнему мальчику. Ее действия попали на видео, соответствующие кадры были опубликованы в Telegram-канале «E1.ru Новости Екатеринбурга».

На появившемся видеоролике видно, как юная россиянка во дворе жилого дома оскорбляет школьника при друзьях. Старшеклассница также требует, чтобы мальчик встал перед ней на колени и извинился. Затем она ударяет его ногой по лицу.

Позже на шум во дворе прибежала мать подростка. Старшеклассница не стала убегать и объяснила свой поступок тем, что школьник обзывал ее и угрожал бросить камнем. Женщина обратилась в полицию.

По словам россиянки, школьницу многие ребята во дворе боятся и считают неадекватной. В правоохранительных органах произошедшее пока никак не комментировали.

10 мая сообщалось, что в Екатеринбурге пятиклассник с особенностями в развитии в школе в Кольцово избил ногами старшеклассницу, которая пришла к ним на урок по просьбе учительницы. Позже в департаменте образования Свердловской области разъяснили, что в ситуации будут разбираться представители школы и родители учащихся.

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    Анна Щербакова
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