Владение электрокарами в России назвали невыгодным

Владение электрокаром в России назвали невыгодным из-за климата и инфраструктуры

В настоящее время использование в России автомобилей с электрическими двигателями невыгодно и сложно из-за отсутствия инфраструктуры и особенностей климата страны. Минусы владения электрокарами в беседе с «Газетой.Ru» назвал вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин.

По его словам, покупать такие машины точно не стоит тем россиянам, кто не сможет установить собственную зарядную станцию, поскольку с зарядкой в общественных местах могут возникнуть проблемы. Эксперт напомнил, что в большинстве регионов цена зарядки электрокара приблизилась к 17 рублям за киловатт-час. В Москве на общественных станциях машину можно зарядить бесплатно, уточнил он. Однако Шапарин предполагает, что это скоро изменится.

Еще одна проблема состоит в том, что климат страны по большей части попросту непригоден для электромобилей. «Риск покататься на эвакуаторе есть, и он большой. Всем без исключения моим знакомым владельцам электромобилей приходилось пользоваться эвакуаторами», — поделился Шапарин.

При этом, судя по данным «Автостата», продажи электрокаров в стране растут. По итогам апреля реализовали 861 электрический автомобиль. По данным экспертов агентства, в 2023-м продажи электрокаров повышаются от месяца к месяцу. Так, в апреле 2022 года было продано 180 таких машин.