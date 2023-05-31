В ДНР заявили о начале ползучего наступления Украины

Советник главы ДНР Пушилина Ян Гагин заявил о попытках ползучего контрнаступления Украины

Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали ползучее наступление в Донбассе, усилив работу диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) и артиллерии. Об этом в эфире Первого канала заявила советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Ян Гагин.

«Оживление фронта с той стороны, активизация работы диверсионно-разведывательных групп, активная работа артиллерии с той стороны — это предпосылки к этому наступлению», — сказал Гагин.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев утвердил сроки наступления. По его словам, все необходимые решения приняты.