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15:30, 31 мая 2023Экономика

Цены на газ резко выросли

Биржевые цены на газ в Европе выросли на 10% после утечки на заводе СПГ в Норвегии

Фото: Braslavets Denys / Shutterstock / Fotodom

Цены на газ в Европе резко подскочили после сообщений об остановке работы завода по производству сжиженного природного газа (СПГ) в Норвегии. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

31 мая торги июльскими фьючерсами по индексу TTF открылись около отметки 282 доллара за тысячу кубометров. После сообщений СМИ о проблемах на норвежском предприятии в 12:30 по московскому времени газ подорожал до 304,8 доллара за тысячу кубометров — плюс 9,2 процента к цене предыдущего торгового дня. По состоянию на время написания материала цена составляла 298,57 доллара за тысячу кубометров.

Котировки TTF1! от TradingView

Ранее агентство Reuters сообщило об утечке на СПГ-заводе Hammerfest на острове Мелкоя, Норвегия. Работы на принадлежащем нефтяной компании Equinor предприятии были остановлены, а весь персонал эвакуирован. Завод является единственным в Европе крупным производством СПГ и при полной загрузке способен перерабатывать 18,4 миллиона кубометров газа в сутки, что составляет чуть более пяти процентов от общего объема экспорта газа Норвегии.

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25 мая цены на газ на лондонской бирже падали до минимума за два года. Июньские фьючерсы в нижней точке опускались до отметки 297 долларов за тысячу кубометров.

Финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов ранее предположил, что газ может существенно подешеветь текущим летом. По его мнению, цена может опуститься ниже 200 долларов за тысячу кубометров при условии нежаркой погоды в Европе.

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