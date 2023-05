Россиянам назвали отели ОАЭ с бесплатным отдыхом для детей

Atlantis The Palm и Caesars Dubai в ОАЭ предлагают отдых с бесплатным проживанием детей

Российским туристам назвали отели Объединенных Арабских Эмират (ОАЭ) с бесплатным отдыхом для детей. Об этом пишет Ассоциация туроператоров России (АТОР).

В список попали 20 отелей популярной курортной страны, в частности, The Oberoi Beach Resort Al Zorah, Jumeirah Beach Hotel, Rixos The Palm Dubai Hotel & Suites, Atlantis The Palm Dubai, The Ritz Carlton Dubai, Caesars Dubai, JA Palm Tree Court, W The Palm Dubai и Grand Hyatt Dubai.

По данным специалистов Tez Tour, PAC Group и «Русский Экспресс», больше всего таких выгодных предложений в Дубае, Фуджейре и Рас-эль-Хайме, которые традиционно ориентированы на отдых с детьми. Эксперты Space Travel заявили, что в рамках такого спецпредложения они и проживают, и питаются бесплатно.

«Как правило, максимальное количество детей, которые могут проживать с родителями в номере бесплатно, не больше двух, — добавили они. — Но иногда отели разрешают такое размещение лишь для одного ребенка».

Отмечается, что возраст детей, на который распространяется подобная акция, каждая гостиница определяет самостоятельно. «Все зависит от условий каждого конкретного отеля, — пояснили Space Travel. — Это могут быть как дети до 5 лет, так и дети до 12 лет».

Ранее стало известно, что новая египетская авиакомпания Red Sea Airlines запускает чартеры из Москвы в Шарм-эш-Шейх 16 июня. Вылеты в Египет будут осуществляться из столичного аэропорта Шереметьево два раза в неделю — по вторникам и пятницам.