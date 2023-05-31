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09:45, 31 мая 2023Мир

В Европарламенте обеспокоились из-за председательства Венгрии в Совете ЕС

Le Monde: в Европарламенте обеспокоились из-за председательства Венгрии в Совете ЕС в 2024

Фото: Yves Herman / Reuters

Депутаты Европейского парламента (ЕП) обеспокоились из-за будущего председательства Венгрии в Совете Европейского союза (ЕС) в 2024 году. Об этом сообщает Le Monde.

Издание отмечает, что страну считают нарушающей либеральные ценности и близкой к Кремлю. «У меня есть сомнения относительно способности Венгрии выполнить эту миссию», — заявила госсекретарь Германии по вопросам Европы и климата Анна Люрманн. Она отметила, что страна находится в изоляции внутри ЕС из-за проблем, связанных с верховенством национального права.

Люрманн добавила, что поддержка Будапешта в отношении Украины в текущем конфликте все еще выглядит сомнительно. Министр иностранных дел Нидерландов Вопке Хекстра также заявил о «дискомфорте» в связи с перспективой председательства Венгрии в Совете ЕС.

Ранее стало известно, что Греция и Венгрия выступили против 11-го пакета антироссийских санкций Евросоюза. Так, ряд греческих и венгерских компаний находятся в украинском списке международных спонсоров войны. Государства отказались одобрять санкции, пока Киев не уберет их из своего списка.

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    Виктория Кондратьева
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