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13:36, 31 мая 2023Мир

«Российский кит-шпион» уплыл из Норвегии в Швецию

WP: Названный в честь Путина «кит-шпион» Хвальдимир уплыл из Норвегии в Швецию

Фото: Ein Dahmer / Wikipedia

«Бывший российский кит-шпион» Хвальдимир, названный в честь российского президента Владимира Путина, уплыл из Норвегии, где находился последние несколько лет, и сейчас находится у берегов Швеции. О новой «миссии» белухи сообщает газета The Washington Post (WP).

Как уточняет издание, представители мониторинговой группы OneWhale связались со шведскими властями, оповестив их о приближении белухи, после чего местные власти приняли меры по наблюдению и защите кита.

В 2019 году эксперты в Норвегии заподозрили российскую армию в подготовке специально обученных китов после того, как норвежские рыбаки нашли белуху с прикрепленным к ней российским оборудованием. Хвальдимир также стал известен благодаря вирусному видео, на котором кит поймал упавший в воду телефон одной из туристок, после чего вернул его хозяйке.

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    Виктория Кондратьева
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