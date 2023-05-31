Названы истинные чувства большинства изменивших супругов

Science Daily: большинство изменников не жалеют об интрижках

Большинство изменивших супругов не испытывают сожалений и угрызений совести. К такому выводу пришли авторы исследования из Университета Джонса Хопкинса (США), сообщает Science Daily.

Выводы об истинных эмоциях изменников были сделаны на основе результатов онлайн-опроса, проведенного среди пользователей сайта для знакомств Ashley Madison. В исследовании приняли участие почти 2000 человек: 1680 из них — на первом этапе и 600 — на втором. Большинство респондентов оказались мужчинами среднего возраста.

Ведущий автор исследования, психолог Дилан Селтерман, назвал полученные после обработки данные неожиданными, поскольку они показали, что реакция на собственную неверность отличается от представлений о ней в обществе. «В популярных средствах массовой информации, телевизионных шоу, фильмах и книгах люди, у которых была интрижки, жалеют об этом и испытывают сильное чувство вины. Но в нашей выборке участников мы не увидели этого», — рассказал психолог.

Селтерман отметил, что большинство респондентов говорили, что измена принесла им сексуальное и эмоциональное удовлетворение и они не сожалеют о содеянном. При этом многие признались, что любят супругов и в целом довольны отношениями.

Психолог объяснил, что для многих участников опроса адюльтер не являлся следствием глубоких проблем. Большинство решались на измену из-за сексуальной неудовлетворенности, стремления к независимости и разнообразию.

У людей есть разные мотивы для обмана. Иногда они изменяют, даже если их отношения довольно хорошие. Мы не увидели существенных доказательств, что существует связь между интрижками на стороне и плохими отношениями в паре или неудовлетворенностью жизнью Дилан Селтерман психолог

Селтерман резюмировал, что многим людям просто сложно хранить верность одному партнеру на протяжении долгого времени. Он подчеркнул, что сделанные выводы не означают обреченность всех браков на провал, но они, по его мнению, заставляют взглянуть на измену, как на обычную часть отношений.

Ранее психолог Карли Клэни назвала неожиданную причину супружеской неверности. По ее словам, низкая самооценка и потребность доказать свою привлекательность толкают людей на супружескую неверность.