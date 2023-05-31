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17:50, 31 мая 2023Ценности

49-летняя Кейт Бекинсейл ответила на обвинения в пластике

49-летняя актриса Кейт Бекинсейл призналась, что не делала пластику лица

Фото: Manuele Mangiarotti / Globallookpress.com

Британская актриса Кейт Бекинсейл ответила на слухи об улучшении внешности посредством пластических операций. Соответствующее высказывание появилось на ее странице в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

49-летняя знаменитость опубликовала снимок с ковровой дорожки Каннского кинофестиваля, на которой она позирует в вечернем платье модного дома Zuhair Murad Couture. Один из фанатов восхитился внешним видом телезвезды и поинтересовался, какие хирургические вмешательства помогают ей выглядеть таким образом.

Бекинсейл на комментарий поклонника призналась под публикацией: «Никаких подтяжек, ботокса, лазера, филлеров и ринопластик. Я делаю только уходовые процедуры для лица, но не пластику. Возможно, в скором времени попробую лазер, но боюсь».

Ранее сообщалось, что немецкая супермодель, актриса и телеведущая Хайди Клум оконфузилась из-за наряда на Каннском кинофестивале. Для выхода в свет она выбрала желтое платье длины макси со шлейфом и откровенными вырезами, один из которых случайно обнажил ее грудь.

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    Майя Пономаренко
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