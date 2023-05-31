В Киргизии госслужащих обязали владеть киргизским языком

Парламент Киргизии принял закон, обязывающих госслужащих владеть киргизским языком

Парламент Киргизии принял закон о государственном языке, обязывающий госслужащих владеть киргизским языком, передает ТАСС.

Законопроект вводит основы применения киргизского языка, а также устанавливает обязанности государства и органов местного самоуправления в создании условий для их развития. Предложение поддержали 69 депутатов парламента.

Документ вводит перечень лиц, которые должны владеть госязыком на среднем уровне B1. К ним относятся в частности государственные и муниципальные служащие, депутаты, военные, судьи, руководители и сотрудники учебных заведений всех форм собственности.

Также телерадиокомпании обязаны создавать не менее половины контента на киргизском языке, а веб-сайты должны предоставлять на национальном языке не меньше информации, чем на других языках.

Ранее киргизские депутаты призвали перевести язык на латиницу для его сохранения и проведения «реальной реформы», при этом президент республики Садыр Жапаров высказался за сохранение кириллицы.

