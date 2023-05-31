Актриса Поплавская назвала Макаревича и Пугачеву «престарелыми фриками»

Актриса Яна Поплавская раскритиковала Андрея Макаревича и Аллу Пугачеву

Актриса и звезда фильма «Про Красную Шапочку» Яна Поплавская раскритиковала лидера рок-группы «Машина времени» Андрея Макаревича (признан в РФ иноагентом) и певицу Аллу Пугачеву, назвав их престарелыми фриками. Об этом она написала в Telegram.

Сообщение появилось после того, как Пугачева посетила концерт группы «Машина времени» в израильской Кесарии. По мнению Поплавской, исполнители не могут быть примером молодому поколению.

«Какое наследие оставят эти престарелые фрики? Они считали себя властителями мира. А это был не мир, а мирок. Они не сделали ничего значимого для этой страны, для людей», — написала артистка.

Поплавская также заявила, что «старость позорят такие люди». «Огромные животы, перешитые до неузнаваемости лица», — написала она.

Ранее все члены семьи Пугачевой покинули Россию. Ее дочь Кристина Орбакайте улетела в Америку к мужу Михаилу Земцову и дочке Клавдии. Старший внук Никита уже год живет в Соединенных Штатах, также уехал из страны младший внук Дени Байсаров.