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13:27, 31 мая 2023Культура

Звезда «Кошмара на улице Вязов» назвал лучшего кандидата на роль Фредди Крюгера

Звезда «Кошмара на улице Вязов» Инглунд назвал лучшего кандидата на роль Фредди Крюгера
Роберт Инглунд

Роберт Инглунд. Фото: Frederick M. Brown / Getty Images

Актер и звезда «Кошмара на улице Вязов» Роберт Инглунд, исполнивший роль Фредди Крюгера, назвал лучшего кандидата на роль злодея в будущих проектах. Об этом он рассказал Variety.

Актер поделился своими мыслями на фоне предстоящей премьеры документального фильма «Голливудские сны и кошмары: История Роберта Инглунда». «Я знаю, кто такие иконы [экрана]. Я не икона. Может, Фредди Крюгер — да, но не я. Я просто характерный актер, полезный актер, которому очень повезло», — поделился он.

Инглунд порассуждал о будущем франшизы и о своем участии в нем. «Я слишком стар, чтобы играть Фредди. Я просто больше не могу снимать боевые сцены больше одного дубля, у меня болит шея, болит спина и артрит правого запястья», — сказал он, при этом отметив, что не против сняться в эпизодической роли.

На вопрос о том, кто является лучшим кандидатом на роль Крюгера, актер поддержал фанатскую теорию о том, что в новых частях ленты маньяка должен сыграть актер Кевин Бейкон. «Я знаю, что он уважает этот жанр, и он прекрасный актер», — заключил он.

Ранее американская актриса Руни Мара заявила о желании уйти из кино после съемок в ремейке «Кошмара на улице Вязов».

Первый «Кошмар на улице Вязов», вышедший в 1984-м, стал основой большой франшизы, в которую вошли восемь полнометражных фильмов, книги, комиксы и игры. Почти во всех картинах образ Крюгера на экране воплотил Роберт Инглунд.

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    Варвара Кошечкина
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