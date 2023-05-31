Среда обитания
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17:07, 31 мая 2023Среда обитания

Озеро Лох-Несс обрекли на гниение

«МИР 24»: озеро Лох-Несс в Великобритании загрязнили неочищенными сточными водами
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Florian Gaertner / Globallookpress.com

Самое крупное в Великобритании озеро Лох-Несс оказалось загрязнено неочищенными сточными водами. Из-за этого водоем обрекают на гниение, сообщает канал «МИР 24».

Отмечается, что сточные воды служат удобрением для водорослей. Растения начинают активно расти, из-за чего вода в озере приобретает ярко-зеленый окрас. Когда водоросли отмирают, водоем гниет и лишает воду кислорода.

По закону британские водопроводные компании не могут сбрасывать в озеро неочищенные сточные воды. Исключением являются только случаи, в которых обильные осадки угрожают работе очистных сооружений. Экологи считают, что некоторые компании злоупотребляют этой возможностью ради экономии на обновлении систем.

Ранее в мае главный водный канал Венеции окрасился в ярко-зеленый цвет после того, как в него попала флуоресцентной краска. Обстоятельства произошедшего выясняются. Образцы воды изучаются сотрудниками пожарной службы и регионального агентства по охране окружающей среды Италии. Предполагается, что краску могли вылить экоактивисты в качестве протеста или неизвестный художник, устроивший акцию.

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    Александра Качан
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