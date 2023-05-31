В России объяснили уничтожение последнего корабля украинского флота

Депутат Спиридонов назвал неудивительным уничтожение последнего корабля украинского флота

Уничтожение Вооруженными силами (ВС) России последнего корабля военно-морских сил (ВМС) Украины «Юрий Олефиренко» неудивительно, так как его применение на поле боя существенно ограничено рядом технических особенностей, рассказал зампред комитета Госдумы по промышленности и торговле Александр Спиридонов. В беседе с «Лентой.ру» парламентарий объяснил, почему проект «Юрий Олефиренко» оказался устаревшим в современных условиях.

«Сегодня Министерство обороны Российской Федерации сообщило, что Воздушно-космические силы России уничтожили последний боевой украинский корабль. Это десантный корабль, построенный еще в самом начале семидесятых годов. Это достаточно устаревший проект, совершенно неподходящий в условиях современных боевых действий (...) Если посмотреть более детально, то, конечно, трудно представить, что сейчас этот корабль мог быть использован в реальных боевых действиях», — объяснил депутат.

Нисколько не удивительно, что корабль был уничтожен, так как он сам по себе не имеет особых сил противовоздушной обороны (ПВО) — «прикрыть» его могла только береговая система ПВО Александр Спиридонов зампред комитета Госдумы по промышленности и торговле

Спиридонов уточнил, что, в случае использования этого корабля в рамках боевых действий, он стал бы мишенью для целого ряда российских военных объектов.

«Даже если бы он (корабль -- прим. «Ленты.ру») вышел в море с десантом, для чего и был предназначен, то он бы подвергся атаке с трех сторон: со стороны наших Воздушно-космических сил, которые имеют вооружение для уничтожения морских целей, нашего флота, имеющего полное превосходство в Черном море, а также от береговых противокорабельных систем. Поэтому, в любом случае, даже если бы он вышел в море, он был бы практически сразу уничтожен. Вероятно, понимая это, руководство Украины с самого начала проведения специальной военной операции и оставило его у причала», — добавил парламентарий.

Ранее Минобороны заявило об уничтожении последнего корабля ВМС Украины «Юрий Олефиренко» в результате удара высокоточным оружием ВКС России. В ведомстве уточнили, что цель была поражена по месту стоянки военных кораблей в порту Одессы.

В беседе с «Лентой.ру» военный эксперт, ветеран боевых действий, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин объяснил, что потеря Украиной последнего боевого корабля не является особенно критичной для страны, поскольку у нее уже и так практически не оставалось собственного флота.