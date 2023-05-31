Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
20:12, 31 мая 2023Забота о себе

52-летняя фитнес-тренер раскрыла секрет идеальной фигуры для женщин старше 50

Тренер Сесилия Харрис: для идеальной фигуры в 50 лет следует выполнять силовые тренировки

Фото: Jasminko Ibrakovic / Shutterstock / Fotodom

После появления первых симптомов менопаузы женщинам следует внимательнее следить за здоровьем, а также изменить диету и режим тренировок, считает личный фитнес-тренер Сесилия Харрис из Великобритании. Секрет стройной фигуры для женщин старше 50 лет она раскрыла в интервью изданию The Sun.

Харрис отметила, что интенсивно тренировалась и следила за питанием с 30 лет, однако с появлением первых признаков менопаузы заметила, что прежних усилий для поддержания здоровья и красоты недостаточно. «С возрастом мышечная масса снижается из-за естественных процессов. Хотя я поддерживала себя в форме с помощью кардиотренировок, моя фигура портилась, потому что мышцы слабели и уменьшались», — рассказала тренер.

Для того чтобы добиться идеальной формы, женщина решила изменить подход к спорту и питанию. Она заменила кардиотренировки на силовые и стала пять раз в неделю заниматься с гантелями, выполняя приседания, сгибания рук, выпады и другие упражнения с утяжелением.

Материалы по теме:
Почему вегетарианство не всегда приносит пользу? Как сохранить здоровье без мяса, и в чем плюсы и минусы такой диеты
Почему вегетарианство не всегда приносит пользу?Как сохранить здоровье без мяса, и в чем плюсы и минусы такой диеты
11 сентября 2022
Питьевая диета: главные особенности. Почему она на самом деле не способствует похудению и не выводит шлаки и токсины?
Питьевая диета: главные особенности.Почему она на самом деле не способствует похудению и не выводит шлаки и токсины?
3 сентября 2022

Кроме того, Харрис пересмотрела режим питания. Если раньше с утра она выпивала несколько чашек кофе, перекусывала чипсами и кексами в обед, а вечером ужинала пастой с бокалом вина, то после менопаузы она стала придерживаться более строгой и полезной диеты. «Я всегда знала, что обработанные продукты — это табу, но я удивилась, обнаружив, что сложные углеводы, такие как белый хлеб и макароны, усугубляют симптомы менопаузы», — добавила она.

Тренер рассказала, что теперь на завтрак вместо привычных тостов ест омлет, на обед — свежий салат и рыбу, а на ужин готовит полезную и легкую пищу наподобие курицы с овощами и коричневым рисом. Харрис отметила, что новый режим питания и тренировок помог ей добиться идеальной фигуры, которой у нее не было даже в 20 или 30 лет.

Ранее врач-гинеколог предупредила женщин за 40 об опасном мужском типе ожирения. По ее словам, он возникает из-за снижения функции яичников.

Что думаешь? Оцени!
    Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
    Екатерина Улитина
    Обсудить
    Последние новости
    Земфира стала гражданкой Франции
    Парикмахер назвала визуально омолаживающие стрижки
    В украинской разведке объяснили помощь подсудному депутату с выездом с Украины
    Доктор Мясников дал советы пытающимся бросить курить россиянам
    В США рассказали о продвинутом способе обхода санкций Россией
    Три любовницы подружились и отправили обманувшего их мужчину в тюрьму
    Скабеева назвала Собчак попрошайкой и попросила отстать
    Экс-супруга футболиста Мамаева раскрыла результат пластики ягодиц
    Подтверждена способность SARS-CoV-2 инфицировать кошек
    На промышленном предприятии Шебекино начался пожар после обстрела ВСУ
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.