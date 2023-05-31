69-я параллель
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15:09, 31 мая 202369-я параллель

Убегающих от вертолета медведей в российской Арктике сняли с воздуха

Убегающих от вертолета бурых медведей на плато Путорана сняли на видео с воздуха

Убегающих от вертолета белых медведей на плато Путорана в Красноярском крае сняли на видео. Его публикует местная туристическая группа во «ВКонтакте».

На кадрах видно, как маленькие медведи втроем бегут по заснеженной горе, оставляя следы. Они резво удаляются от камеры, оборачиваясь назад и громко рыча.

«С вертолета можно не только выбрать потрясающие локации для катания, но и понаблюдать за дикой природой с безопасного расстояния», — говорится в публикации.

Ранее окрестности арктического села Териберка в Мурманской области заполонили зайцы-беляки, их сняли на видео. Шубки зайцев еще белые — животные не успели сменить их на летние.

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    Анастасия Шейкина
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