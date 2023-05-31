Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:38, 31 мая 2023Россия

Российские войска выбили ВСУ с позиций на ряде участков под Донецком

Минобороны РФ: ВС России выбили ВСУ с позиций возле Красногоровки и Ясиноватой ДНР

Фото: Tsitsagi Nikita / Globallookpress.com

Российские войска выбили бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) с позиций на ряде участков в районе Красногоровки и Ясиноватой в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его словам, в районе Авдеевки ведутся самые ожесточенные бои на донецком направлении. Представитель оборонного ведомства уточнил, что бойцы противника покинули свои позиции в результате активных действий военнослужащих 1-го армейского корпуса при поддержке авиации и тяжелых огнеметных систем «Южной» группировки войск Вооруженных сил (ВС) России.

Конашенков также добавил, что российская авиация нанесла удар по подразделениям противника в районе поселка Химик. Кроме того того, был уничтожен склад ракетно-артиллерийского вооружения 110-й механизированной бригады ВСУ.

Материалы по теме:
«Предлагала ввести меня в транс» Как мошенники и гадалки наживаются на родственниках пропавших в ходе СВО солдат?
«Предлагала ввести меня в транс»Как мошенники и гадалки наживаются на родственниках пропавших в ходе СВО солдат?
9 марта 2023
«Люди стоят и смотрят в небо» Как живет Белгород — город на границе спецоперации
«Люди стоят и смотрят в небо»Как живет Белгород — город на границе спецоперации
19 октября 2022

Накануне Минобороны заявило, что российские войска поразили пункты принятия решений на Украине. По словам Конашенкова, в них под руководством сотрудников западных спецслужб планировались теракты на территории России.

Что думаешь? Оцени!
    Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
    Зураб Дарахвелидзе
    Обсудить
    Последние новости
    Минобороны заявило об уничтожении последнего боевого корабля ВМС Украины
    Россиянам назвали способную спасти жизнь привычку
    Стало известно о попытках Запада изменить украинский мирный план
    Приграничный российский город второй раз за день обстреляли со стороны Украины
    На федеральном канале россиянам рассказали о новом законе Уганды под гей-порно
    В Кремле оценили реакцию Вашингтона и Лондона на атаки дронов на Москву
    Обнаружена связь между эректильной дисфункцией и когнитивными способностями
    В Кремле заявили об обеспокоенности из-за ситуации в Косово
    Два человека пострадали при обстреле приграничного российского региона ВСУ
    Художница придумала необычный способ использовать нераспроданный хлеб
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.