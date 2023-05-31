Российские войска выбили ВСУ с позиций на ряде участков под Донецком

Минобороны РФ: ВС России выбили ВСУ с позиций возле Красногоровки и Ясиноватой ДНР

Российские войска выбили бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) с позиций на ряде участков в районе Красногоровки и Ясиноватой в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его словам, в районе Авдеевки ведутся самые ожесточенные бои на донецком направлении. Представитель оборонного ведомства уточнил, что бойцы противника покинули свои позиции в результате активных действий военнослужащих 1-го армейского корпуса при поддержке авиации и тяжелых огнеметных систем «Южной» группировки войск Вооруженных сил (ВС) России.

Конашенков также добавил, что российская авиация нанесла удар по подразделениям противника в районе поселка Химик. Кроме того того, был уничтожен склад ракетно-артиллерийского вооружения 110-й механизированной бригады ВСУ.

Накануне Минобороны заявило, что российские войска поразили пункты принятия решений на Украине. По словам Конашенкова, в них под руководством сотрудников западных спецслужб планировались теракты на территории России.