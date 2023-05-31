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10:42, 31 мая 2023Среда обитания

В Москве стали активнее строить офисы

Asterus: застройщики жилья в Москве стали активнее строить офисы
СюжетРынок недвижимости в России

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

Больше половины строительных проектов в Москве приходится на офисные здания. О том, что застройщики в столице стали активнее строить офисы, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные компании Asterus.

Так, из заявленных к вводу в 2026 году проектов 52 процента реализуются застройщиками жилья. Ранее на долю таких компаний приходилось менее 12 процентов.

Такое активное строительство девелоперами началось после того, как в 2020 году власти Москвы приняли повышенные коэффициенты при смене вида разрешенного использования участков. «Для проектов, где кроме жилья предусмотрено создание новых рабочих мест за счет строительства офисов, плата уменьшается»,— объяснили в Asterus.

По мнению некоторых экспертов, подобная активность на рынке офисных площадей может негативно сказаться на спросе — 20 процентов предложения окажется невостребованными. Такой прогноз связан с тем, что обычно офисы, возводимые застройщиками жилья, имеют менее удачное расположение.

Ранее эксперты «Индикаторов рынка недвижимости» (IRN) заявили, что рынок жилья в России стал слишком зависим от субсидирования, и сравнили сегмент с наркоманом.

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    Нина Ташевская
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