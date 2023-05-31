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16:36, 31 мая 2023Моя страна

К 950-летию Торопца построят новое здание для краеведческого музея

К 950-летию Торопца в Тверской области для краеведческого музея построят новое здание

Фото: Сергей Лаврентьев / Фотобанк Лори

В рамках празднования 950-летия Торопца в Тверской области в 2024 году местные власти собираются построить новое здание краеведческого музея. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе правительства региона.

Отмечается, что для этой цели выбран земельный участок в границах туристического центра города. Площадь будущего музея составит примерно 700 квадратных метров.

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По данным представителей правительства, в здании разместят несколько экспозиционных залов. Более того, в музее появится общественное пространство, выставочная галерея, музейный блок. Также будет благоустроен внутренний двор для проведения мастер-классов.

Собеседники агентства подчеркнули, что нынешний музей расположен в здании Богоявленской церкви XVIII века, которое не подходит для размещения полноценной экспозиции.

Ранее в мае в Нижнем Новгороде в выставочном пакгаузе на нижегородской Стрелке открылась выставка «Другие грани: русский авангард из музейных и частных собраний Урала». В город привезли более 200 работ, в том числе известных во всем мире.

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    Фариза Бацазова
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