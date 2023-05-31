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14:01, 31 мая 2023Интернет и СМИ

Известный шеф-повар раскрыл изнанку популярного российского телешоу

Шеф-повар Ивлев рассказал, что у проекта «На ножах» нет заготовленного сценария

Кадр: Шоу «На ножах» / Телеканал Пятница

Известный российский шеф-повар и телеведущий Константин Ивлев раскрыл изнанку популярного шоу «На ножах» на канале «Пятница!». В интервью «Телепрограмме» он рассказал, что у проекта нет сценария.

«Что касается программы "На ножах": там нет сценария, но есть, конечно, элемент шоу», — сказал Ивлев. Говоря о том, почему во время съемок он выбрасывает из ресторанов микроволновки, ведущий заявил, что помогает владельцем заведений очень «быстро от лишнего избавиться».

Шеф-повар также рассказал, что вне экрана ведет себя не так, как в передачах. «В жизни я очень жесткий перфекционист. Я никогда не кидался, конечно же, в ресторанах тарелками, но я словцом придавить, поверь мне, могу», — признался он. Ивлев добавил, что все шефы эмоциональны по свой натуре. «Но я очень справедливый. Поэтому люди со мной работают десятилетиями, они понимают, что это эмоции», — заключил он.

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Ранее Ивлев объяснил закрытие части ресторанов после съемок в «На ножах» жадностью владельцев. По словам Ивлева, он советует участникам программы не открывать ресторан сразу после ухода съемочной группы и дать возможность сотрудникам лучше узнать новую концепцию, однако к его рекомендации не всегда прислушиваются.

До этого Ивлев высказывался о своем образе на экране. Как отметил телеведущий, ему не кажется, что он перебарщивает с выражением эмоций в телепроектах.

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    Олег Давыдов
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