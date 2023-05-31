69-я параллель
ВсеСобытияЛюдиЯвленияДостиженияЭкологияТуризмИстория
14:04, 31 мая 202369-я параллель

В России предложили наделить крупные арктические города новым статусом

Глава Мурманской области предложил наделить крупные арктические города новым статусом

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис предложил закрепить в российском законодательстве термин «опорные арктические города». Об этом он написал в Telegram.

В список таких городов глава региона предложил внести крупные экономические центры. По словам Чибиса, наделенные новым статусом населенные пункты станут основой развития всего арктического региона.

Для реализации инициативы потребуются дополнительные инвестиции, отметил губернатор. Средства пойдут на возведение инфраструктуры, «чтобы люди не уезжали с Севера», добавил он.

Ранее в Российском историческом обществе отметили значимость Арктики для будущих поколений россиян. Там отметили, что реализуемые в регионе инфраструктурные проекты позволят увеличить его важность.

Что думаешь? Оцени!
    Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
    Алан Босиков
    Обсудить
    Последние новости
    Песков ответил на предложение Кадырова ввести военное положение по всей России
    Бывший супруг Бритни Спирс пригрозил ей судом из-за детей
    Профессор МГИМО потерял полмиллиона после звонка «замминистру Минобрнауки»
    Стилист Александр Рогов появился на публике в трусах
    В Подмосковье 14-летний подросток напал с ножом на бабушек и дедушку
    Дрон британского производства Malloy впервые сбили над Россией
    Германия назвала желаемую дату вступления Швеции в НАТО
    Германия закроет российские консульства из-за действий Москвы
    Украинские пограничники отказались есть белорусский борщ
    Прорыв россиянки с детьми через границу Польши и Белоруссии попал на видео
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.