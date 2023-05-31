В России предложили наделить крупные арктические города новым статусом

Глава Мурманской области предложил наделить крупные арктические города новым статусом

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис предложил закрепить в российском законодательстве термин «опорные арктические города». Об этом он написал в Telegram.

В список таких городов глава региона предложил внести крупные экономические центры. По словам Чибиса, наделенные новым статусом населенные пункты станут основой развития всего арктического региона.

Для реализации инициативы потребуются дополнительные инвестиции, отметил губернатор. Средства пойдут на возведение инфраструктуры, «чтобы люди не уезжали с Севера», добавил он.

Ранее в Российском историческом обществе отметили значимость Арктики для будущих поколений россиян. Там отметили, что реализуемые в регионе инфраструктурные проекты позволят увеличить его важность.