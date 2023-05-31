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11:29, 31 мая 2023Ценности

Певица Пинк снялась голой и разочаровала фанатов

Американская певица Пинк поделилась откровенными фото с отдыха на озере

Фото: @pink

Американская певица Алиша Бет Мур, более известная под псевдонимом Пинк, снялась в откровенном виде и разочаровала фанатов. Соответствующие публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

43-летняя исполнительница поделилась серией снимков с отдыха на озере. Так, на одном фото звезда запечатлела себя в прозрачном бюстгальтере, оформленном принтом с изображениями бананов. На другом кадре она предстала перед камерой голой под душем.

Многие поклонники не оценили съемку кумира, о чем принялись писать в комментариях под постом. «Что скажут твои дети, увидев это?», «Похоже на поведение Бритни», «Обычно это Бритни выкладывает такие фото», «Нам нравится твоя фигура, но только в купальнике», «Это уже слишком», — возмущались они.

В феврале певица Пинк раскрыла секрет похудения после серьезных проблем со здоровьем. Исполнительница заявила, что после перенесенной операции на позвоночнике сильно поправилась и никак не могла похудеть, несмотря на ежедневные занятия спортом и правильное питание. По ее словам, ей помогли восстановиться отдых, диета Куши и медитации.

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    Мария Винар
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