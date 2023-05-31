В украинской разведке объяснили помощь подсудному депутату с выездом с Украины

Представитель ГУР: депутату Трубицыну помогли покинуть страну по просьбе другой структуры

В Главном управлении разведки (ГУР) Министерства обороны Украины подтвердили, что ведомство предоставило обвиняемому во взяточничестве депутату Киевского горсовета Владиславу Трубицыну письмо о содействии выезду из республики. Об этом со ссылкой на заявление представителя ГУР Андрея Юсова сообщает проект «Схемы», передает Telegram-канал Klymeko Time.

Юсов рассказал, что соответствующий документ был выдан Трубицыну по просьбе другого ведомства. «Такое письмо было выдано по просьбе другой структуры, составляющей сектора сил безопасности и обороны Украины в рамках межведомственного взаимодействия с этой структурой и на их официальное обращение. Пока я не могу назвать эту структуру, возможно, эта информация может быть обнародована позже», — объяснил он.

Ранее стало известно, что депутат от партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» Трубицын смог покинуть страну благодаря письму руководителя ГУР Кирилла Буданова. Отмечалось, что ему удалось выехать из республики за три дня до заседания украинского Высшего антикоррупционного суда, в рамках которого он фигурирует в качестве получателя взятки.