Украинские пограничники отказались есть белорусский борщ

В ГПС Украины отказались есть белорусский борщ, назвав его «союзной похлебкой»

Госпогранслужба Украины (ГПСУ) ответила на аудиозапись о схожести украинского и белорусского борщей, которую сотрудники Государственного погранкомитета (ГПК) Белоруссии включили на кордоне. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

В ГПСУ заявили, что отказываются есть белорусский борщ, указав на его схожесть с «российскими щами» и назвав «союзной похлебкой».

«Он совсем не такой, как это было до момента, когда для его приготовления вы использовали нож, который всадили в спину украинцам», — добавили в ведомстве, предложив белорусским коллегам «сменить ингредиенты» , чтобы «стать свободным народом, а не насильственно заключенным».

Ранее сообщалось, что сотрудники ГПК Белоруссии попытались переманить своих коллег из ГПСУ с помощью включенной через громкоговоритель на границе аудиозаписи, в которой украинский и белорусский борщ назывались «борщами-соседями и борщами-родственниками».