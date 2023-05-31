Появились кадры последствий обстрела ВСУ приграничного российского села

Белгородский губернатор Гладков показал кадры последствий обстрела ВСУ села Новопетровка

Появились кадры последствий обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) села Новопетровка Валуйского городского округа Белгородской области. Снимки с места происшествия в среду, 31 мая, опубликовал губернатор приграничного российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что разрушения выявлены в пяти домовладениях: посечены кровля, фасады и заборы, выбиты стекла. Также осколками снаряда поврежден один автомобиль.

«Подрядные организации сделают сейчас необходимые замеры, чтобы максимально быстро приступить к восстановительным работам», — написал Гладков.

Об атаке на населенный пункт стало известно ранее 31 мая. Глава Белгородской области сообщил, что из местных жителей никто не пострадал, но осколками снарядов была повреждена линия электропередач.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, оценивая сложившуюся в граничащих с Украиной областях ситуацию, назвал ее достаточно тревожной.