Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:59, 31 мая 2023Россия

Появились кадры последствий обстрела ВСУ приграничного российского села

Белгородский губернатор Гладков показал кадры последствий обстрела ВСУ села Новопетровка

Фото: Telegram-канал «Настоящий Гладков»

Появились кадры последствий обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) села Новопетровка Валуйского городского округа Белгородской области. Снимки с места происшествия в среду, 31 мая, опубликовал губернатор приграничного российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что разрушения выявлены в пяти домовладениях: посечены кровля, фасады и заборы, выбиты стекла. Также осколками снаряда поврежден один автомобиль.

Фото: Telegram-канал «Настоящий Гладков»

«Подрядные организации сделают сейчас необходимые замеры, чтобы максимально быстро приступить к восстановительным работам», — написал Гладков.

Об атаке на населенный пункт стало известно ранее 31 мая. Глава Белгородской области сообщил, что из местных жителей никто не пострадал, но осколками снарядов была повреждена линия электропередач.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, оценивая сложившуюся в граничащих с Украиной областях ситуацию, назвал ее достаточно тревожной.

Что думаешь? Оцени!
    Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
    Евгения Куликова
    Обсудить
    Последние новости
    Песков ответил на предложение Кадырова ввести военное положение по всей России
    Бывший супруг Бритни Спирс пригрозил ей судом из-за детей
    Профессор МГИМО потерял полмиллиона после звонка «замминистру Минобрнауки»
    Стилист Александр Рогов появился на публике в трусах
    В Подмосковье 14-летний подросток напал с ножом на бабушек и дедушку
    Дрон британского производства Malloy впервые сбили над Россией
    Германия назвала желаемую дату вступления Швеции в НАТО
    Германия закроет российские консульства из-за действий Москвы
    Украинские пограничники отказались есть белорусский борщ
    Прорыв россиянки с детьми через границу Польши и Белоруссии попал на видео
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.