Стало известно о разочаровании Швеции из-за нежелания США надавить на Турцию

FT: в Швеции разочарованы отсутствием давления на Турцию со стороны США по расширению НАТО

Источники из стран Северной Европы рассказали: в Швеции сильно разочарование тем, что США не оказали более жесткого давления на президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по вопросу расширения НАТО до саммита альянса в Вильнюсе. Об этом пишет Financial Times.

Другие страны НАТО, указывает FT, призывали Эрдогана поддержать членство Швеции в альянсе, настаивая, что после начала конфликта на Украине оно стало жизненно важным для обеспечения безопасности в Северном и Балтийском регионах.

Ранее сообщалось, что госсекретарь США Энтони Блинкен провел телефонный разговор с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу, они в том числе обсуждали готовность Швеции вступить в НАТО. Кроме того, Блинкен поблагодарил Чавушоглу за усилия Турции для сохранения зерновой сделки между Россией, Украиной, Турцией и ООН.