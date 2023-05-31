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17:42, 31 мая 2023Мир

Президент Польши признал непобедимость России при Путине

Президент Польши Дуда: Путин не проиграл ни одной войны

Фото: Peter Cziborra / Reuters

Российский лидер Владимир Путин не проиграл ни одной войны, с этим связана активная деятельность НАТО по привлечению новых членов в состав альянса. Об этом в беседе с генеральным директором Dow Jones, издателем газеты The Wall Street Journal Алмаром Латуром заявил президент Польши Анджей Дуда.

«Сегодня говорят, что Владимир Путин проиграл войну, и его поражение заключается в том, что Финляндия вступила в НАТО, хотя в течение многих лет финская общественность колебалась, стоит ли ей отказываться от нейтралитета. Дамы и господа, [напоминаю], Владимир Путин не проиграл ни одной войны», — признал польский президент.

Дуда отметил, что, несмотря на западную помощь Киеву, Москва имеет явное преимущество над украинской армией, в том числе с точки зрения экономики и военных ресурсов, к тому же имея гигантский запас ядерного оружия.

Ранее Путин заявил, что после распада СССР Украина фактически оказалась под руководством прозападных деятелей. «В основном территорию, которая называется Украиной, с самого начала фактически контролировали люди, руководимые с Запада. Они встали на путь не просто борьбы с Россией, а создания на этой территории анти-России», — пояснил Путин.

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    Виктория Кондратьева
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