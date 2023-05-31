«Дзен», Rutube и Twitch включили в реестр соцсетей

Роскомнадзор включил «Дзен», Rutube и Twitch в реестр соцсетей

Роскомнадзор добавил платформы «Дзен», RuTube и Twitch в реестр соцсетей для контроля соблюдения ими требований российского законодательства. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Владельцам площадок направили соответствующие уведомления.

Ранее заместитель руководителя Роскомнадзора Вадим Субботин прокомментировал создание реестра социальных сетей. Представитель регулятора сообщил, что теперь компании должны будут самостоятельно удалять контент, запрещенный на территории России, и публиковать отчеты о своей работе.

По словам Субботина, включение соцсети в реестр налагает на нее обязанность самостоятельно следить за информацией, которая нарушает российское законодательство. «Основная задумка состоит в том, чтобы оперативно без участия госорганов принимать меры по удалению противоправного контента, в том числе треш-стримов, которые с участием госорганов оперативно заблокировать крайне затруднительно. На это уходит определенное время», — заявил он.